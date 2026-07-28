В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи

Число фунтовых миллионеров в фунтах стерлингов в Великобритании достигло рекордно низкого уровня с момента мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного британским институтом Адама Смита.

© Газета.Ru

«В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса (2008 года. — прим. ред.)», — говорится в исследовании.

По данным исследования, в стране насчитывается около 442 тысяч фунтовых миллионеров, что на 7% меньше по сравнению с 2024 годом.

Линекер и ещё 119 миллионеров попросили правительство повысить налоги. Есть нюанс

Эксперты связывают данную тенденцию с повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в экономике страны, низким уровнем сбережений и растущим нежеланием состоятельных людей оставаться или переезжать в Великобританию.

20 июля произошла передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению парламентских выборов на фоне заявления Бернема о намерении осуществить «самые значительные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет.

Ранее миллионер раздал свое богатство и стал священником.