США заявили, что из Персидского залива ежедневно поступает 13 млн баррелей нефти

Страны Персидского залива в настоящее время поставляют на мировой рынок порядка 13 млн баррелей нефти ежедневно. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Из региона Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти в день, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Так что у нас приходит две трети поставок нефти из Персидского залива по сравнению с тем, что было до начала конфликта".

Райт отметил, что половина этих объемов переправляется морским путем, а оставшаяся часть через трубопроводы.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные способствовали с начала мая перевозке через Ормузский пролив порядка 500 млн баррелей нефти.