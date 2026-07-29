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США заявили, что из Персидского залива ежедневно поступает 13 млн баррелей нефти

ТАССиещё 1

Страны Персидского залива в настоящее время поставляют на мировой рынок порядка 13 млн баррелей нефти ежедневно. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

США заявили, что из Персидского залива ежедневно поступает 13 млн баррелей нефти
© ТАСС
"Из региона Персидского залива поступает 13 млн баррелей нефти в день, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Так что у нас приходит две трети поставок нефти из Персидского залива по сравнению с тем, что было до начала конфликта".

Райт отметил, что половина этих объемов переправляется морским путем, а оставшаяся часть через трубопроводы.

Ранее Центральное командование ВС США заявило, что американские военные способствовали с начала мая перевозке через Ормузский пролив порядка 500 млн баррелей нефти.