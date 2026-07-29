В Минэнерго назвали непростой ситуацию на топливном рынке РФ

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал ситуацию на российском топливном рынке непростой, но контролируемой. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время фокус внимания правительства сосредоточен на снабжении нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северном завозе и снабжении сибирских и дальневосточных регионов.

«Проанализирован полностью текущий срез, какие возникают проблемные моменты, и приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объём топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов», — подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что ситуация с топливом сегодня находится под полным контролем. Правительство четко понимает, в каких регионах возникают проблемы, и оперативно их решает.

Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ограничения на продажу топлива на АЗС региона отменили.