В Молдавии решили ввести режим ЧП из-за дефицита топлива

Правительство республики обратится в парламент с предложением ввести режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан на заседании кабмина, передает РИА Новости.

Причиной стала нехватка горючего, возникшая из-за падения уровня воды в Дунае. Это привело к перебоям с поставками нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты. Проблемы усугубились логистическими сбоями в Румынии, откуда Молдавия получает 70% дизельного топлива.

Дефицит уже зафиксирован на 53 заправочных станциях республики. Ситуация осложняется тем, что нехватка топлива возникла накануне активного сельскохозяйственного сезона.

Ранее участники проходившей в Гагаузии международной конференции заявили, что постановление Конституционного суда Молдавии, фактически лишающее Гагаузию права самостоятельно проводить выборы в автономии, является юридически спорным и политически мотивированным.

Они обратились к высокой инстанции с просьбой пересмотреть решение. В конференции приняли участие представители региональных властей и оппозиционные молдавские политики.