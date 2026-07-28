Замглавы МИД заявил об интересе Индии к российскому СПГ

Нью-Дели рассматривает возможность приобретения сжиженного природного газа, который добывается в российской части Арктики, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Индия проявляет интерес к закупкам сжиженного природного газа, производимого в арктическом регионе России, сообщает Arctic.ru. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул важность энергетического партнерства двух стран.

«С Индией основным направлением кооперации на протяжении десятилетий остается совместное освоение нефтегазовых месторождений. Индийская сторона активно участвует в работе компаний «Ванкорнефть» и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», проекте «Сахалин-1», присматривается к закупкам добываемого в российской Арктике сжиженного природного газа», – заявил дипломат.

Руденко также отметил перспективы развития логистического взаимодействия. В настоящее время обсуждается расширение морских перевозок по маршруту Владивосток – Ченнаи и совместное использование Северного морского пути. В конце 2025 года стороны подписали меморандум о подготовке кадров для полярных судов, а следующим этапом станет соглашение о сотрудничестве в сфере арктических грузоперевозок.

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