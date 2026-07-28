Мерц в панике: Германия теряет инвесторов

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытается убедить бизнес в благополучии страны, но инвесторы не верят обещаниям, пишет РИА Новости.

В октябре Берлин проведет первый инвестиционный саммит по примеру французского «Выбирай Францию». Цель — привлечь международные капиталы для восстановления экономики. Мерц призывает компании вкладываться в Германию, обещая структурную трансформацию и развитие инфраструктуры.

Однако бизнес скептичен. Как сообщает FT, инвесторы требуют конкретных доказательств эффективности реформ и четкого указания приоритетных отраслей. Бывший глава Commerzbank Мартин Блессинг и его советники уже несколько месяцев проводят встречи с потенциальными вкладчиками, но те не верят в хорошее положение дел.

Главная проблема — дорогая энергия. После отказа от атома и российского газа цены на электроэнергию остаются высокими, что делает новые проекты непривлекательными. Для развития дата-центров, которыми славится страна, нужны огромные объемы дешевой электроэнергии на десятилетия вперед, отмечают эксперты.

Вторая причина — бюрократия. Разрешения на строительство приходится согласовывать с шестнадцатью федеральными землями и местными советами. Процедуры затягиваются, и инвесторы уходят. В июле американская Stack Infrastructure отменила проект дата-центра за 3 млрд евро в Гессене из-за неопределенности с разрешениями.

Добавляет проблем и дефицит редких металлов, необходимых для технологий, которых в Европе нет. Инвесторы не хотят вкладываться в проекты без ресурсной базы, поясняет доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова.

По данным экспертов, число иностранных инвестиционных проектов в Германии в 2025 году сократилось на 9,3% — четвертый год подряд. Готовность среднего бизнеса инвестировать упала до минимума за 30 лет — ниже, чем в кризисы и пандемию. Эксперты прогнозируют Германии продолжительную стагнацию.