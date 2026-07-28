Брюсселю не стоит надеяться, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут спонсировать "марафонский заплыв" Еревана в сторону ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении.

ТАСС собрал ключевые заявления СВР.

Требования ЕС

"Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи еэсовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции".Евросоюз уже сейчас требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса: "От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов".

По данным СВР, "поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в "прекрасном далеком" превратить Армению в "процветающий перекресток мира".

Экономические проблемы

Брюссель понимает, что не сможет компенсировать Еревану миллиардные издержки от выхода из ЕАЭС: "Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям".

В ЕС сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне ЕАЭС: "По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза".

"Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей"."ЕС к себе Армению манит, но помочь не может".

Брюсселю не стоит надеяться, что страны ЕАЭС будут спонсировать "марафонский заплыв" Еревана в сторону ЕС: "Брюсселю не стоит рассчитывать, что страны ЕАЭС не дадут утонуть ереванскому политическому экипажу, будут удерживать его на поверхности и спонсировать его марафонский заплыв в сторону ЕС".