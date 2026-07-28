Украинцы столкнулись с дефицитом бензина из-за перехода на европейские стандарты

Украинцы столкнулись с нехваткой бензина после введения новых, европейских стандартов качества топлива, при этом стоимость горючего продолжает расти. Об этом заявил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook*.

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— Хроники первой недели топливного кризиса... Бензин. А здесь, похоже, уже есть реальный дефицит. Ноли светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10. В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что переход на стандарт Е10 не несет экономических преимуществ для Украины и напрямую ведет к удорожанию топлива. Так, за последнюю неделю стоимость бензина А-95 выросла на 4,3 гривны, достигнув в среднем 80,88 гривны за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась более чем на девять гривен и теперь составляет в среднем 88 гривен за литр.

Куюн пояснил, что проблемы с дизельным топливом на Украине вызваны не только перебоями в его поставках из-за рубежа, но и возросшим внутренним спросом. Последний фактор связан с тем, что многие аграрии из-за недоступности морских путей для экспорта были вынуждены переориентироваться на перевозку зерна с помощью автомобильного транспорта.

Недавно в СМИ появилась информация, что России удалось установить полную морскую блокаду Украины. Суда иностранных компаний избегают украинских портов на фоне угроз безопасности.

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