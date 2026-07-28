Китайские «самовары» не спешат возвращаться на нефтяной рынок

У восточного побережья Малайзии сосредоточено большое количество судов с иранской сырой нефтью, которую сложно продать из-за того, что китайские частные нефтепереработчики не торопятся возвращаться на рынок даже при растущих скидках, сообщает Bloomberg.

Партии иранской легкой нефти предлагаются с дисконтом к ICE Brent около $5 за баррель — две недели назад скидка составляла примерно $2,50. Речь идет о поставках в следующем месяце.

Китайские независимые НПЗ, известные как «самовары», остаются крупнейшими покупателями иранской нефти, но резко сократили переработку из-за минимальной маржинальности. С момента возобновления морской блокады Ирана США в середине июля объем иранской нефти, скопившейся на судах в Азии, вырос на 60% — до 24,4 млн баррелей, подсчитали в Kpler.

Основное скопление танкеров — у восточного побережья Малайзии, в районе Сингапурского пролива. Это известная зона перевалки, где суда перекачивают нефть с борта на борт, после чего она обычно направляется в Китай.

Независимые переработчики в провинции Шаньдун, где сосредоточена основная часть частных НПЗ Китая, по состоянию на 24 июля загружены чуть более чем на 48%, тогда как средний пятилетний сезонный показатель — около 60%, следует из данных Mysteel OilChem. Маржа переработки восстановилась после падения весной, но все еще остается отрицательной.

Общий объем иранской нефти на танкерах с момента возобновления блокады остается примерно стабильным и превышает 130 млн баррелей, отмечают в Kpler и Vortexa.