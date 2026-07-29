ФНС раскрыла объем прибыли от повышения НДС

Изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки НДС с 20% до 22% принесли в бюджет РФ в первом полугодии текущего года 426 млрд рублей.

Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Если говорить о том, как прошли изменения в Налоговый кодекс, в систему налогообложения, по ставке по налогу на добавленную стоимость, то рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 млрд рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином", - сказал Егоров.

По его словам, идет очень четкий, планомерный рост в 13% как по страховым взносам, так и по НДФЛ.