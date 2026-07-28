Сенат США достиг соглашения по законопроекту о новых санкциях против РФ и Ирана

Сенаторы США пришли к соглашению по законопроекту, направленному на ужесточение санкций против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*. Об этом сообщает Bloomberg.

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Законопроект был представлен 17 июля и включает в себя обязательные ограничения на действия президента России Владимира Путина, а также на высокопоставленных политиков, военных руководителей, бизнесменов и государственные предприятия. Под санкции также попадут иностранные компании, которые, по мнению авторов законопроекта, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, а страны — покупатели российских энергоносителей будут подвергнуты пошлинам до 100 процентов.

Документ сохраняет за президентом США право отсрочить введение мер, если это будет обосновано национальными интересами и подлежит рассмотрению конгресса. Законопроект также обязывает президента установить 500-процентную пошлину на импорт российских товаров в США и 100-процентную пошлину на импорт из пяти крупнейших стран — покупателей российской нефти и газа, а также на государства, помогающие России обходить санкции. Срок действия этих тарифных полномочий ограничен пятью годами.

Кроме того, документ продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, что предотвращает возможное прекращение его полномочий. Этот закон предусматривал вторичные экономические санкции против неамериканских компаний, которые ведут бизнес с Ираном, и должен был истечь в этом году, говорится в материале.

12 июля Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью американский сенатор заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.