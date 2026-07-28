ЕС намерен ввести санкции против 1600 компаний за содействие России

Европейский союз намерен ввести санкции в отношении более чем 1600 компаний. Брюссель считает, что они содействуют ведению Москвой боевых действий против Киева. Это станет крупнейшим числом юридических лиц, включенных в санкционный список в рамках одного пакета. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

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По данным журналистов, совокупный годовой оборот указанных в списке организаций превышает 20 миллиардов долларов, а общая численность их сотрудников составляет более 265 тысяч человек. И в случае одобрения инициативы общее количество организаций, находящихся под санкциями ЕС из-за конфликта России и Украины, возрастет на 50 процентов.

Для вступления этих мер в силу требуется единогласное согласие всех государств — членов ЕС. Разработка документа идет уже на протяжении нескольких месяцев, так как европейские чиновники стремятся заблокировать деятельность тех элементов российского военно-промышленного комплекса, которые ранее не подпадали под ограничения.

При этом опрошенные агентством эксперты полагают, что, несмотря на значительное расширение санкционного списка, экономический эффект от этого предложения, вероятно, будет менее ощутимым по сравнению с предыдущими пакетами, направленными против нефтяного сектора и банковской системы России, говорится в материале.

ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских ограничений включил в санкционный список международный московский аэропорт Шереметьево и аэровокзалы Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Ульяновска. Кроме того, под персональные санкции попали министр спорта Михаил Дегтярев и помощник президента Владимир Мединский.

Некоторое время новый пакет санкций не удавалось принять из-за позиции Греции. Так, во время встречи послов стран Европейского союза представитель Греции выступил против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.