Сенат США согласовал законопроект о новых «разрушительных» санкциях против России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg. Документ, ставший главным детищем ныне покойного террориста и экстремиста сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), позволит Дональду Трампу ввести пошлины до 500% на российские товары и дополнительные 100% — в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.

Заработает ли санкционный режим в полную силу и какие угрозы он несет российской экономике, «МК» спросил политолога, профессора ВШЭ Марата Баширова.

— Марат Фаатович, в законопроекте о санкциях против России, а теперь и Ирана есть оговорка, дающая Трампу право вето. Воспользуется ли он им?

— Трамп стремится к полному контролю над поставками энергоресурсов в Европу. Первая энергоудавка была заброшена еще при Байдене: ограничения поставок нефти и газа в ЕС из России и взрывы «Северных потоков». Теперь Трамп хочет набросить на шею европейцев вторую энергоудавку — заблокировать поставки ресурсов с Ближнего Востока. Если посмотреть, какие условия выдвигаются для прекращения войны в Ближневосточном регионе, там всегда речь идет о контроле над поставками энергоносителей.

—​ То есть главные в этом санкционном пакете не мы, а Ближний Восток?

— Американские компании уже начали заходить в энергетические сети Катара, речь идет об их контроле на 49%. США хотят сделать так, чтобы Европа покупала нефть и газ у американцев и отказалась от скрытых покупок энергоносителей у России.

—​ Американские СМИ сообщают, что законопроект может быть окончательно принят к сентябрю. Есть ли шанс, что он не заработает в полную силу или заработает с какими-то ограничениями?

— Американские санкции очень гибкие. Европейские — жесткие. Если страны ЕС от чего-то отказываются, то все вместе. А Трамп сможет при необходимости и желании выдать европейцам разовое разрешение на покупку российских или ближневосточных энергоносителей.

—​ Как это отразится на состоянии российской экономики?

— Никак. Европейцы все равно будут продолжать закупать нефть. Но по документам это будет не наша нефть...