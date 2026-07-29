Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторического максимума
Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до рекордного уровня. Об этом стало известно из данных грузинской статистической службы.
За месяц российские компании закупили замороженную форель на сумму 1,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне прошлого года объем поставок составил 184 тысячи долларов.
Таким образом, импорт вырос почти в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за всю историю наблюдений. Грузинская статистика ведется с 2009 года.
По данным таможенной службы Грузии, в июне Россия стала единственной страной, закупавшей у республики форель, передает РИА Новости.
Также поставки одежды из США в Россию в период с января по май текущего года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый сильный прирост зафиксировали в поставках женской повседневной одежды. За первые пять месяцев года США экспортировали одежды в Россию на 22,1 миллиона долларов — в 2,4 раза больше, чем за такой же период предыдущего года.