Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторического максимума

Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до рекордного уровня. Об этом стало известно из данных грузинской статистической службы.

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За месяц российские компании закупили замороженную форель на сумму 1,6 миллиона долларов. Для сравнения, в июне прошлого года объем поставок составил 184 тысячи долларов.

Таким образом, импорт вырос почти в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за всю историю наблюдений. Грузинская статистика ведется с 2009 года.

По данным таможенной службы Грузии, в июне Россия стала единственной страной, закупавшей у республики форель, передает РИА Новости.

Также поставки одежды из США в Россию в период с января по май текущего года увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый сильный прирост зафиксировали в поставках женской повседневной одежды. За первые пять месяцев года США экспортировали одежды в Россию на 22,1 миллиона долларов — в 2,4 раза больше, чем за такой же период предыдущего года.