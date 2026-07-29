Россия переориентирует внешнюю торговлю на Глобальный Юг

Экономика РФ остается открытой, страна ведет торговые отношения почти со 180 государствами, заявила ректор Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Виттория Идрисова в интервью РИА Новости.

Вектор внешнеторговой деятельности радикально меняется. Если пять лет назад более 54% товарооборота приходилось на западные страны, прежде всего Европу, то сейчас их доля упала до 20%. Основной объем торговли сегодня приходится на государства Глобального Юга — Азию, Африку и Латинскую Америку. Львиная доля товарооборота РФ сосредоточена на Китае, Индии и Турции.

Идрисова подчеркнула, что смена направления внешнеэкономических связей — сложнейший процесс, который влечет трансформацию логистических и финансовых маршрутов, а также международных страховых операций.

Ранее агентство сообщило, что Чукотка и Ивановская область занимают первое место в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли. По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли продемонстрировал рост в 84 субъектах РФ.