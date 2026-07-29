$78.789.63

Россия переориентирует внешнюю торговлю на Глобальный Юг

Лера Букина

Экономика РФ остается открытой, страна ведет торговые отношения почти со 180 государствами, заявила ректор Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Виттория Идрисова в интервью РИА Новости.

Россия переориентирует внешнюю торговлю на Глобальный Юг
© РИА Новости

Вектор внешнеторговой деятельности радикально меняется. Если пять лет назад более 54% товарооборота приходилось на западные страны, прежде всего Европу, то сейчас их доля упала до 20%. Основной объем торговли сегодня приходится на государства Глобального Юга — Азию, Африку и Латинскую Америку. Львиная доля товарооборота РФ сосредоточена на Китае, Индии и Турции.

Идрисова подчеркнула, что смена направления внешнеэкономических связей — сложнейший процесс, который влечет трансформацию логистических и финансовых маршрутов, а также международных страховых операций.

Ранее агентство сообщило, что Чукотка и Ивановская область занимают первое место в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли. По итогам января-мая 2026 года оборот розничной торговли продемонстрировал рост в 84 субъектах РФ.