В России подешевел картофель

Базовые социально значимые продукты в первой половине 2026 года стали дешевле на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильнее всего подешевел картофель.

Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, пишет РИА Новости.

«Наиболее заметно в торговых сетях подешевели 19 из 25 продовольственных товаров "первой цены": картофель подешевел на 36,9%», - отметил он.

Также в первом полугодии подешевела на 35,6% свекла, на треть - рис и капуста, на 26,1% - лук. В число подешевевших продуктов «первой цены» вошли и сливочное масло, соль, свинина, мука, морковь.

В июне 2026 года по сравнению с январем снизились цены на 11 из 25 товаров «первой цены». Так, стоимость свинины снизилась на четверть, яиц - на 17,6%, риса - на 16,4%, сливочного масла, пшена и черного чая - почти на 13%. Кроме того, гречка, мука, подсолнечное масло, баранина и ржаной хлеб подешевели в пределах 10%.

Ранее Росстат сообщил, что в период с января по июнь свинина стала дешевле почти на 2%, ведомство зафиксировало цену 392 рубля за килограмм, пишет Ura.ru.