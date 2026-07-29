Названа страна ЕАЭС с самым быстрорастущим внешним долгом

На 1 апреля 2026 года совокупный внешний долг стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), достиг 552,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил портал Economist.kg.

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За год он вырос на 2,9 миллиарда долларов или на полпроцента. При этом внешний долг России уменьшился на 4,5 процента, или на 13,9 миллиарда долларов, достигнув 299,1 миллиарда.

Самые высокие темпы роста показала Армения (плюс 17 процентов). Ее внешний долг достиг 20 миллиардов долларов. Для Казахстана соответствующий показатель вырос на 7,5 процента, до 182,8 миллиарда долларов, а Белоруссии — на 2,9 процента, до 38,3 миллиарда долларов. Что касается внешнего долга Киргизии, то он прибавил 1,4 процента и составил 12,4 миллиарда долларов.

По итогам I квартала внешний долг России сократился на 2,5 процента, или на 7,7 миллиарда долларов. За прошлый год суммарный объем внешних обязательств России вырос почти на 17 миллиардов долларов.