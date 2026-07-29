Китай смог договориться с йеменскими хуситами о проходе судов через Красное море

Пекин вступил в прямые контакты с йеменским движением хуситов для обеспечения безопасности своих судов в южной части Красного моря, сообщает Reuters со ссылкой на шесть осведомленных источников.

После объявления хуситами 20 июля блокады саудовских портов Китай стал одной из первых стран, напрямую обратившихся к повстанцам по вопросу транзита через Баб-эль-Мандебский пролив. По данным источников, Пекин согласовывает проход каждого танкера индивидуально, информируя о своих действиях Иран.

По меньшей мере четыре нефтяных танкера с грузом из Саудовской Аравии уже прошли пролив после введения ограничений, следует из данных Kpler, LSEG и MarineTraffic.

В китайском МИДе не подтвердили переговоры с хуситами, но заявили, что внимательно следят за ситуацией и призывают стороны к диалогу и деэскалации.

На прошлой неделе хуситы заявили об атаках на два саудовских танкера. Источники подтвердили удар по одному из них. Хуситы уведомили судоходные компании, что суда могут быть атакованы при загрузке или разгрузке в саудовских портах.

Некоторые танкеры изменили маршрут из-за опасений, два супертанкера развернулись в Аденском заливе, сообщает Lloyd's List Intelligence. Обычный путь через Баб-эль-Мандеб занимает 16 дней, альтернативный маршрут вокруг Африки — до 50 дней.

По данным источников, близких к хуситам, повстанцы поддерживают хорошие отношения с Китаем и ранее тесно сотрудничали по поставкам саудовской нефти.