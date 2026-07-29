Новые угрозы Трампа Ирану взвинтили цены на нефть

Стоимость нефти марки Brent после вчерашнего падения вновь взлетела выше 90 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Цены опускались 28 июля ниже 83 долларов, а 29 июля — ниже 82 долларов, но затем начали стремительно расти. Сначала баррель стал стоить больше 85 долларов, а затем достигал и 90,2 доллара.

Взвинтило уровень цен также, как и спровоцировало их предшествовавшее падение, судя по всему, выступление президента США Дональда Трампа, который в среду озвучил новые угрозы Ирану, пообещав «бить по ним без пощады» в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

Ранее также стало известно, что крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco остановила работу своего ключевого НПЗ, который получил повреждения в ходе атаки, осуществленной йеменскими хуситами.