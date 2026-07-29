Ситуация с ограничениями на экспорт продукции из Армении является существенной проблемой не только для Еревана, но и для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом, предположил в беседе с журналистами премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет Armenpress.

Накануне президент России Владимир Путин в разговоре с Пашиняном заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести в Армении референдум по вопросу вступления страны в ЕС.

Премьер заметил, что в ходе телефонной беседы с российским лидером рассказал о ситуации со вступлением в ЕС.

«Я четко сказал президенту Российской Федерации, что референдум не может состояться без наличия самого предмета. Поэтому перед проведением референдума мы должны подать заявку на вступление в Евросоюз», — разъяснил Пашинян.

Глава кабмина отметил, что республике необходимо развивать эту альтернативу. Он добавил, что в ходе беседы ему удалось добиться взаимопонимания с Путиным по этому вопросу.

«Мы пришли к общему пониманию, что Армения имеет легитимное право формулировать для себя альтернативы, и я заявил, что мы продолжим идти по этому пути», — подчеркнул премьер.

По его словам, сложно представить ситуацию, при которой республика останется без альтернатив — у страны всегда должен быть выбор.

Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров в Россию из Армении

«Проблема [в конечном итоге] не в Армении, а в ЕАЭС, потому что оказывается, что союз парализован и не работает. И если вопрос [с барьерами на рынке организации] не будет решен быстро, позвольте спрогнозировать: это станет началом конца ЕАЭС», — резюмировал Пашинян.

Ранее премьер Армении сообщил, что не исключает проведение личной встречи с Путиным в будущем. При этом политик подчеркнул, что диалог между Москвой и Ереваном будет продолжен в любом формате.