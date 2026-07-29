Средняя начисленная зарплата в России достигла 110 тысяч рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России в мае составила 110 216 рублей. Такие данные приводит в среду, 29 июля, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Как уточняет ведомство, показатель, который рассчитывается до вычета налогов и включает премии, увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 10,1%.

При этом реальные зарплаты в России в мае выросли на 4,5% в годовом выражении после роста на 5,1% в апреле, цитирует сообщение Росстата РИА Новости.

Ранее Центробанк отметил, что планы российских компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда. В целом, по данным регулятора, напряженность на рынке труда постепенно снижается.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подчеркивал, что меры, предпринимаемые российскими властями, позволили значительно снизить уровень бедности в нашей стране.