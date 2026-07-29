Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 2,16% - до 2238,52 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,31%, до отметки 888,62 пункта.

Курс юаня вырос на 12 копеек, до 11,79 рубля.

"Коррекция на рынке акций в очередной раз не получила развития. Покупатели проявили настойчивость, и это позволило удержать индекс Мосбиржи выше 2 200 пунктов. Сегодня наблюдалось благоприятное для бумаг экспортеров сочетание дорожающей нефти и слабеющего рубля. Геополитические надежды сохраняются", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Лидерами роста стали акции "Русснефти" (+7,1%). Вероятно, на фоне растущих цен на нефть, полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Значительнее всего просели бумаги золотодобывающей компании "Полюс" (-1,3%), что, возможно, связано с падением цен на золото, которые за последние два торговых дня потеряли почти 2% стоимости.

В Freedom Global полагают, что 30 июля индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 150-2 250 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 79-81 рубль, 90-92 рубля и 11,4-11,9 рубля соответственно.

В "Цифра брокере" отмечают, что в целом на рынке сохраняется позитивный импульс для того, чтобы индекс Мосбиржи продолжил восстанавливаться в направлении 2 320 пунктов, где проходит сопротивление в виде 50-дневного скользящего среднего. На валютном рынке ожидается ослабление рубля к основным валютам в направлении верхних границ диапазонов 11,5-12 рубля за юань, 78-81 рубль за доллар и 88-92 рубля за евро.