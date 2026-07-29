Четвертую экономику мира накрыло волной мигрантов

По состоянию на 1 января 2026 года число иностранцев, проживающих в Японии, достигло рекордных 4 031 159 человек. Об этом сообщило Nikkei со ссылкой на министерство внутренних дел и коммуникаций.

Достигнутый показатель оказался на 350 тысяч человек больше, чем в 2025 году. В целом доля иностранцев составила 3,3 процента. Как подчеркнуло агентство, на фоне сокращения населения Японии на протяжении 17 лет подряд из-за низкой рождаемости и старения населения приезжие из других стран становятся незаменимой частью рабочей силы.

В свою очередь, издание Kyodo отметило, что численность граждан Японии впервые за 42 года упала ниже 120 миллионов человек, составив 119 736 483 человека. Несмотря на все попытки правительства остановить падение рождаемости, она снизилась до рекордно низких значений.

«Столкнувшись с нехваткой рабочей силы, Япония постепенно открывает двери для мигрантов. Число иностранных граждан, проживающих в стране, растет четвертый год подряд», — пишет Kyodo.

Доля трудоспособного населения среди иностранных граждан выросла до 86,17 процента.

С января по июнь 2026 года товарооборот России и Японии вырос до примерно 4,1 миллиарда долларов.