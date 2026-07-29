ФРС США в пятый раз подряд сохранила процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, в пятый раз подряд не стала менять уровень диапазона базовой процентной ставки. Он сохранился на отметке 3,5-3,75% годовых.

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"Экономическая активность растет уверенными темпами, несмотря на повышенную неопределенность, отчасти обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке. Наблюдаются высокие показатели роста производительности труда и капиталовложений. Темпы прироста числа рабочих мест соответствуют динамике рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился", - говорится в релизе ФРС.

Также в Федрезерве отметили, что инфляция остается высокой, что отчасти объясняется шоками предложения, вызвавшими рост цен в ряде секторов, включая энергетику. Годовая инфляция в Штатах в июне замедлилась до 3,5%, сообщало ранее министерство труда США. В мае тот же показатель составлял 4,2%, в апреле - 3,8%. Тем не менее текущий уровень годовой инфляции все еще крайне далек от цели ФРС, которая составляет 2%. Следовательно, снижение ставок в таких условиях крайне затруднено - тем более с учетом взлета цен на топливо из-за войны с Ираном.

В начале недели президент США Дональд Трамп уже традиционно призвал ФРС снизить ставку. Как на этот раз заявил Трамп, "у нас должны быть самые низкие учетные ставки в мире, как это было 30 лет назад". Президент США много раз и в довольно резкой форме критиковал предыдущее руководство ФРС за отказ снижать диапазон процентной ставки быстрыми темпами. Он отмечал, что из-за высокой ставки обслуживание государственного долга США обходится слишком дорого, а также что она сдерживает развитие экономики из-за дорогого кредита.

Однако в 2026 году ФРС еще ни разу не опускала диапазон процентной ставки, последнее снижение произошло в декабре прошлого года. Не помогло и новое руководство Федрезерва: в мае прошлого председателя ФРС Джерома Пауэлла сменил Кевин Уорш, который считается ставленником Трампа. С тех пор президент смягчил риторику в отношении регулятора, однако от собственной генеральной идеи по снижению ставки не отошел. Июльское заседание ФРС стало уже вторым под управлением Уорша, на обоих ставка не менялась.

Следующее решение по диапазону базовой процентной ставки ФРС объявит 16 сентября.