Известный российский экономист Михаил Хазин прогнозирует третью масштабную волну девальвации рубля.

Эксперт связывает её с возможным падением курса до 140–150 рублей за доллар к началу 2027 года, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, острая фаза системного кризиса начнется именно осенью 2026 года. Экономист напрямую связывает риски обрушения валюты с текущими жесткими подходами Центробанка и Минфина к управлению экономикой.

Хазин напомнил, что за последние 10 лет рубль уже дважды обесценивался примерно вдвое — в декабре 2014 года и августе 2023 году. Нынешний сценарий он называет «третьим мощным ударом», который завершит этот цикл.

При этом, эксперт подчеркнул, что девальвация до 150 рублей за доллар не является неизбежным роком. Этого сценария можно избежать, если в стране изменится экономический курс, а государственные инвестиции будут принудительно направлены в реальный сектор производства, а не на валютный рынок.