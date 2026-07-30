"Газпром" отметил рост спроса на гелий на фоне ближневосточного кризиса

Спрос на гелий в мире значительно вырос на фоне ближневосточного конфликта, а Россия является самым надежным поставщиком гелия. Об этом заявил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе 30-го Международного Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина".

"Спрос на гелий на сегодняшний день вырос многократно в результате кризиса на Ближнем Востоке. Мы являемся самым надежным поставщиком гелия в мире", - сказал он.