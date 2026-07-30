Банковские кредиты регионов выросли до рекордных 680 млрд рублей

Объем банковских кредитов российских регионов в июле достиг отметки в 680 млрд рублей и стал рекордным с 2017 года. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на данные Минфина.

Отмечается, что с декабря 2025 года субъекты РФ привлекли 349 млрд рублей заимствований. По данным Единого портала бюджетной системы РФ, больше всего банковских кредитов оказалось у Кемеровской, Архангельской, Иркутской, Нижегородской и Мурманской областей. Отмечается, что на эти пять регионов приходится свыше 325 млрд рублей - почти половина всего объема коммерческого долга субъектов.

В пресс-службе Минфина уточнили газете, что сейчас уровень закредитованности российских регионов находится в безопасной зоне. По их данным, за июль объем банковских ссуд регионов незначительно сократился.

В Банке России также не сочли уровень региональной задолженности критичным. Там подчеркнули, что коммерческий долг регионов и муниципалитетов сейчас составляет около 0,5% ВВП, что является сравнительно невысоким показателем, и он ниже уровней десятилетней давности.

В ЦБ добавили, что долговая нагрузка существенно различается между субъектами, поэтому для регионов с повышенной задолженностью уже предусмотрен повышенный риск-вес по кредитным требованиям банков, а Бюджетный кодекс ограничивает предельный размер дефицита и долга относительно собственных доходов.