Экономика Украины оказалась в тяжелом положении из-за ударов ВС РФ

С 10 июля Россия наносит удары по портовой инфраструктуре Одесской области, что привело к фактическому прекращению морского судоходства Украины, сообщают «Известия».

Целями атак становятся объекты, которые, по данным Минобороны РФ, используются ВСУ для разгрузки военных грузов и хранения топлива. Удары наносятся высокоточным оружием и беспилотниками по складам, эстакадам, насосным станциям, пунктам управления портами и местам хранения техники. Поражено не менее 28 судов в портах и море.

С середины июля иностранные судовладельцы начали отказываться от заходов в черноморские порты. Рынок фрахта остановился из-за отказа страховщиков покрывать военные риски. С 23 июля балкеры для перевозки зерна прекратили заход в порты, подтвердил министр аграрной политики Украины. Maersk и Hapag-Lloyd приостановили операции в Черноморске, перенаправив суда в румынскую Констанцу. Горнорудная Ferrexpo отказалась от вывоза железорудных окатышей через черноморские порты после повреждения судна.

Остановка судоходства ударит по зерновому экспорту — Украина вывозит агропродукцию почти исключительно морем. Железнодорожный и автомобильный транспорт не могут заменить морские перевозки из-за недостаточной пропускной способности и высокой стоимости. Зерно начнет накапливаться в элеваторах, что подорвет финансовое положение аграриев.

Проблемы возникнут и у металлургии, которая не может накапливать продукцию. При отсутствии отгрузок предприятиям придется останавливать производство.

Сокращение экспортной выручки не окажет немедленного влияния на бюджет, который формируется в основном за счет внешней помощи, однако частные компании потеряют доходы, что приведет к падению налоговых поступлений и сокращениям. Ослабление гривны может вызвать ускорение импортной инфляции. Эксперты прогнозируют первые негативные эффекты в ближайшие несколько месяцев. В зоне особого риска — Одесская область.