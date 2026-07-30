Россия установила рекорд по вылову устриц

Россия по итогам 2024 года нарастила вылов устриц до рекордных показателей — 5,6 тысячи тонн. Такие данные указала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

Этот результат стал наивысшим за всю историю наблюдений, прибавив в годовом выражении 10%. В материале уточняется, что организация публикует данные с временной задержкой. Согласно последней информации, Россия заняла 14 место в мире по добыче устриц. В первую тройку вошли Китай (7,3 миллиона тонн), Южная Корея (325,3 тысячи тонн) и США (209,2 тысячи тонн).

До этого стало известно, что вылов лосося в России снизился в 2026 году в два раза. Так, российские рыбаки к 26 июля выловили 44,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей — в 2,1 раза меньше, чем годом ранее (93,3 тысячи тонн), В материалах Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отмечается, что наибольший вылов (31,8 тыс. тонн) пришелся на Камчатку, при этом объем оказался в 2,2 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда выловили 68,9 т.