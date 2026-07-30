Стало известно о новом тактическом решении Минфина РФ

Министерство финансов в конце июля остановило размещение облигаций федерального займа на неопределенный срок, объяснив решение необходимостью стабилизировать рынок, сообщают «Известия».

Доходность длинных гособлигаций сейчас превышает 16% годовых, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ до 14%. Третий квартал Минфин планировал привлечь через ОФЗ около 1,5 трлн рублей, но из запланированных 14 аукционов состоялся только один — на 10,4 млрд рублей. Остальные были отменены из-за отсутствия заявок по устраивающей цене.

Приостановка аукционов — тактическое решение. Минфин не выходит с новыми размещениями, снижая давление на рынок, что может поддержать котировки уже обращающихся выпусков. Однако потребность бюджета в финансировании сохраняется. Ведомство откладывает заимствования в расчете на лучшие условия.

В материале говорится, что высокая доходность ОФЗ не означает риск дефолта — госдолг погашается через рефинансирование. Но чем дольше новые бумаги размещаются по высоким ставкам, тем больше бюджетных средств уходит на процентные выплаты. При гипотетическом размещении 1,5 трлн рублей под 16% годовых ежегодные выплаты могли бы составить около 240 млрд рублей.

Также подчеркивается, что высокая доходность гособлигаций создает эффект вытеснения. Инвесторы выбирают безрисковые ОФЗ вместо корпоративных займов, из-за чего компании вынуждены предлагать более высокие проценты. Это откладывает модернизацию и инвестиции, замедляя экономический рост.

Снижение ключевой ставки 24 июля до 14% не привело к удешевлению длинных заимствований. Инвесторы оценивают инфляционные риски на десятилетия вперед и требуют премию за неопределенность.