Мировые Центробанки закупили рекордное количество золота

Чистый спрос мировых регуляторов на драгоценный металл во втором квартале 2026 года достиг 289 тонн, что стало рекордным показателем для этого периода за всю историю наблюдений, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Всемирный золотой совет (WGC). Для сравнения: в первом квартале показатель составил всего 57 тонн.

Основными драйверами роста стали Центробанки Польши и Китая, а также ряд других традиционно активных покупателей. Крупнейшим закупщиком золота в апреле–июне оказался польский регулятор, увеличивший резервы на 51 тонну. По состоянию на конец июня запасы страны достигли 632 тонн.

Крупнейшим продавцом во втором квартале стал Банк России, сокративший золотые резервы на 22 тонны. В WGC отмечают, что закупкам способствовали обострение геополитической обстановки и снижение цен на металл. При сохранении высокой неопределенности и стремлении Центробанков к диверсификации резервов интерес к золоту остается устойчивым.

При этом итоговый результат за первое полугодие оказался сдержанным — 345 тонн, что стало минимумом с 2022 года. Давление на совокупный показатель оказали значительные продажи золота Турцией, Россией и Азербайджаном в первом квартале.