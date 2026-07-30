В Ормузском проливе начинает восстанавливаться судохоство

Рано утром в четверг танкер Al Areesh покинул Персидский залив с грузом катарского СПГ. Это первая отгрузка из страны за последние три недели, сообщает Bloomberg.

По данным Kpler, в среду пролив пересекли 14 судов с сырьевыми грузами в обоих направлениях — тогда как на прошлой неделе суточный показатель не превышал однозначных чисел. Также зафиксировано бронирование супертанкера для доставки нефти из Персидского залива в Китай по ставке почти $500 тыс. в сутки.

Движение через Ормузский пролив резко сократилось в середине июля после усиления ударов США по Ирану. Тегеран ответил атаками по позициям ряда стран, включая Кувейт. На этой неделе боевые действия возобновились, но экспорт не останавливается благодаря эскорту американских военных, заявил министр энергетики США Крис Райт. За прошедшую неделю из залива ежедневно вывозилось около 6,5 млн баррелей нефти.

В Красном море танкеры возобновили заходы в саудовский порт Янбу, несмотря на угрозы атак со стороны хуситов. Часть азиатских покупателей переориентировалась на египетский порт Сиди-Керир, используемый Саудовской Аравией как перевалочный узел.