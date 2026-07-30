Топливный кризис сказался на росте цен в «устойчивых» товарах

Замедление инфляции, которое зафиксировало Минэкономразвития на неделе с 21 по 27 июля, произошло в основном за счет «волатильных компонентов». Таких как: туристические услуги (-4,19% за неделю), бензин (рост цен замедлился с 1,7% до 0,6%), овощи (-0,77%), обратили внимание аналитики «Ренессанс капитал» в своем комментарии.

«В «устойчивых» компонентах недельной корзины, по нашим оценкам, повышенные темпы роста цен сохраняются пятую неделю подряд», — пишут они.

По данным Росстата, продукты без учета овощей подорожали на 0,26% за неделю, непродовольственные товары без бензина – на 0,08%.

В случае если подтвердятся повышенные темпы роста цен в «устойчивых» компонентах в данных по широкой потребильской корзине за июль, это будет сигналом, что топливные и логистические издержки повлияли на цены более широкого переченя товаров. Это, по мнению аналитиков, ограничит пространство для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.

По оценке, «Ренессанс капитала» в июле рост потребительских цен составит около 0,7% месяц к месяцу, а инфляция вырастет до 6,1-6,2% год к году.

По данным Минэкономразвития на период с 21 по 27 июля, годовая инфляция ускорилась с 5,84% до 5,94%. В сегменте продовольственных товаров цены увеличились на 0,17% за неделю (ранее был рост на 0,11%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,15% (ранее был рост на 0,35%), в секторе наблюдаемых услуг — снизились на 0,3% (был рост на 0,06%).