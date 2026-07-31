США запретили импорт продукции еще 43 китайских фирм

США вводят запрет на импорт продукции еще 43 компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом объявили Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент, передает ТАСС.

В черный список попали фирмы целого ряда секторов китайской экономики, включая горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, транспорт, металлургию, переработку морепродуктов. Продукцию этих компаний запрещено ввозить в Соединенные Штаты с 31 июля 2026 года. Теперь в черном списке фигурируют в общей сложности 187 фирм КНР.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы.