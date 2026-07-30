Россияне стали заметно реже покупать одежду и обувь

Покупки одежды и обуви в РФ за зиму и весну упали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в некоторых сегментах спад достиг 15%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компаний Kloto Consulting и TrendVision.

Аналитики предупреждают об усилении негативного тренда, поскольку во втором квартале показатели продаж снизились еще на 4% по сравнению с началом года.

В первом квартале fashion-рынок номинально вырос на 5–7% в денежном выражении. Однако, по словам главы Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, этот рост обусловлен в первую очередь повышением цен, а не активностью покупателей.

По данным «Чек Индекс», средняя стоимость одной покупки в магазинах одежды и обуви в первой половине нынешнего года составила 3,1 тыс. рублей – на 7% выше прошлогоднего уровня. В премиум-сегменте за тот же период цены выросли на 10–20%.

В статье «Ъ» говорится, что это подорожание побудило 34% покупателей выбирать одежду в более бюджетном сегменте: например, потребители продукции премиум-брендов переключились на базовые коллекции массмаркета. Издание отмечает, что для крупных компаний эта реструктуризация спроса не критична, но некоторые независимые бренды вынуждены сворачивать бизнес.

По словам Лебсак-Клейманс, многие покупатели экономят не на снижении количества покупок одежды и обуви, а на отказе от привычных брендов, поиске скидок, посещении аутлетов, использовании рейсела и заказов за рубежом.

«Чек Индекс» зафиксировал рост покупок в секонд-хендах на 9% за полгода, а Infoline – увеличение онлайн-заказов из-за границы на 40%.