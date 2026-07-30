$79.3690.21

Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна

Lenta.ruиещё 3

Инвестиции из средств РЖД и доходов «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) составили с 2008 года по 2025 год около 396,3 миллиона долларов, и в случае, если власти Армении сочтут нужным изменить условия сотрудничества, которые определяются действующим концессионным договором, российская сторона вправе ожидать возврата вложенных средств. Об этом глава РЖД Олег Белозеров заявил агентству ТАСС.

Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна
© Лента.Ru

Топ-менеджер российской госкомпании отреагировал таким образом на прозвучавшие 30 июля заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении одноименной дочки РЖД, но, если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, дело может дойти до международного арбитража.

«Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по два миллиарда долларов», — сказал, в частности, Пашинян.

Политолог Мартынов объяснил нападки Пашиняна на ЕАЭС

Отвечая на вопрос журналистов, не намекает ли он на концессионные выплаты, он заметил, что в Ереване хотят «дружественным образом решить вопрос, но все же решить его».

«Все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении», — подчеркнул в свою очередь Белозеров.

Он напомнил, что ЮКЖД является одним из наиболее значимых и крупных национальных работодателей, а концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет от затрат на ее восстановление и содержание.