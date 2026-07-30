Глава РЖД отреагировал на заявления Пашиняна

Инвестиции из средств РЖД и доходов «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД) составили с 2008 года по 2025 год около 396,3 миллиона долларов, и в случае, если власти Армении сочтут нужным изменить условия сотрудничества, которые определяются действующим концессионным договором, российская сторона вправе ожидать возврата вложенных средств. Об этом глава РЖД Олег Белозеров заявил агентству ТАСС.

Топ-менеджер российской госкомпании отреагировал таким образом на прозвучавшие 30 июля заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении одноименной дочки РЖД, но, если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, дело может дойти до международного арбитража.

«Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по два миллиарда долларов», — сказал, в частности, Пашинян.

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Отвечая на вопрос журналистов, не намекает ли он на концессионные выплаты, он заметил, что в Ереване хотят «дружественным образом решить вопрос, но все же решить его».

«Все права и обязанности сторон прописаны в концессионном договоре, стороной которого является и правительство Армении», — подчеркнул в свою очередь Белозеров.

Он напомнил, что ЮКЖД является одним из наиболее значимых и крупных национальных работодателей, а концессия дала Армении современную железную дорогу, при этом освободив бюджет от затрат на ее восстановление и содержание.