Роботы могут стать причиной нового конфликта Китая и США

Китайское министерство коммерции раскритиковало решение Федеральной комиссии связи США (FCC) об ограничении импорта передовых роботизированных устройств, включая человекоподобные модели, передает CNBC. В ведомстве заявили, что эти меры подрывают торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Во вторник FCC включила в список запрещенной к ввозу продукции высокотехнологичные робототехнические системы. Конкретный производитель в документе не назван, однако уточняется, что ранее одобренные модели могут ввозиться по-прежнему.

Пекин потребовал отменить запрет и пригрозил симметричным ответом в противном случае. Аналитик Counterpoint Research Марк Эйнштейн допустил, что Китай может ограничить экспорт редкоземельных металлов в США, а также ужесточить доступ Tesla и NVIDIA на внутренний рынок.

Заявление прозвучало накануне встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином, запланированной на сентябрь. Глава Минфина США Скотт Мнучин ранее не исключил введения санкций против Китая за «кражу» ИИ-разработок.

Согласно данным Counterpoint, тройку лидеров на рынке человекоподобных роботов занимают китайские компании Agibot, Unitree и UBTech. Акции UBTech на Гонконгской бирже в четверг упали более чем на 6%. Unitree и Agibot готовятся к выходу на IPO. Гендиректор североамериканского дистрибьютора китайских роботов Robostore сообщил о планах расширения бизнеса в США.