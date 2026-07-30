ЦБ сообщил о росте международных резервов России

Объем международных резервов Российской Федерации за неделю увеличился на 9,2 млрд долларов и достиг отметки 732,1 млрд долларов.

По состоянию на 24 июля 2026 года международные резервы России составили 732,1 млрд долларов, передает ТАСС.

Согласно материалам Банка России, за прошедшую неделю этот показатель увеличился на 9,2 млрд долларов. На 17 июля объем резервов находился на уровне 722,9 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам января текущего года объем международных резервов России достиг 826,8 млрд долларов.

В конце декабря прошлого года этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

В мае Банк России обратился в Общий суд Евросоюза для обжалования механизма использования замороженных суверенных активов.