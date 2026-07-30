Власти Японии вновь пришли на выручку иене

Взлет курса иены, отыгравшей за один день три месяца снижения к доллару, вероятно, говорит о том, что власти Японии вновь пришли на выручку нацвалюте и провели интервенции на валютном рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

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Продолжавшееся снижение курса нацвалюты, дошедшее почти до 163,5 иены за доллар, в четверг сменилось ее резким ростом. Курс падал ниже 158 иен, более чем на 3 процента, а к моменту написания материала скорректировался до 159,8, прибавляя 2,2 процента.

По словам собеседников агентства, такая курсовая динамика «демонстрирует классические признаки интервенции».

В мае японские власти потратили на поддержание иены 73,6 миллиарда долларов, но это не принесло особых успехов, и курс стал обновлять 40-летние минимумы. На нем, судя по всему, сказываются в первую очередь последствия иранского конфликта, а также структурные проблемы японской экономики, среди которых старение и сокращение численности населения, ведущих к ослаблению перспектив экономического роста и росту госдолга.

В июне, после того, как доллар стал стоить больше 160 иен, глава Минфина Японии Сацуки Катаяма провела переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессентом. Некоторые аналитики полагают, что министры могли обсуждать возможность проведения японской стороной очередной валютной интервенции в поддержку иены.