В России оценили важность армянского рынка для страны

Замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом пишет ТАСС.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией не только в экономическом, но и в политическом плане.

«Однако если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран Союза — их значение нельзя назвать существенным», — констатировал Решетников.

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Министр уточнил, что в совокупном товарообороте России доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС, добавил он, этот показатель — еще ниже: для Белоруссии — 0,3%, Казахстана — 0,05%, Киргизии — 0,02%.

«Мы сможем легко компенсировать поставки из Армении», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в последние годы Ереван кардинально изменил политику: стал постепенно отходить от Москвы, ориентироваться в политике, экономике на США и ЕС.

Действия Армении привели к введению запретов на ряд армянских товаров, и практически моментальной, как отмечают эксперты, замене их на поставки из Грузии и ряда других стран.