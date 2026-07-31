Алмазной отрасли предрекли серьезный кризис

Аналитики БКС Мир Инвестиций считают, что планируемая сделка по продаже алмазной корпорации De Beers материнской Anglo American за предполагаемые $1 млрд является негативным сигналом для всей отрасли, в том числе для российской «Алросы», передает агентство «Прайм».

Как сообщал Bloomberg, Anglo American может продать De Beers консорциуму во главе с бывшим директором компании Гаретом Пенни. Для сравнения: в 2011 году, когда Anglo American выкупала долю De Beers у семьи Оппенгеймер, компания оценивалась примерно в $13 млрд.

По мнению аналитиков, снижение стоимости второго по величине игрока на рынке отражает кризис в алмазной отрасли. Они подчеркивают, что проблемы носят структурный характер и не связаны с экономическими циклами. Ситуация усугубляется конкуренцией с синтетическими камнями и падением спроса на бриллианты из-за смены потребительских предпочтений.

Эксперты сохраняют негативный взгляд на акции «Алросы». В спотовых ценах мультипликатор Р/Е находится в отрицательной зоне. Чтобы бумага стала привлекательной для инвестиций, ее Р/Е должен быть на уровне 6х. Для этого, по расчетам БКС, курс доллара должен превысить 120 рублей, либо цены на алмазы должны вырасти на 30%. Оба сценария аналитики считают маловероятными.