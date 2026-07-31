В России подешевели кофемашины

Кофемашины подешевели, чему любители кофе и рады – начали покупать сей гаджет чаще, сообщает ИА DEITA.RU. Исследование проведено аналитиками компании «Платформа ОФД».

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Средняя стоимость кофемашины в России за первые шесть месяцев 2026 года снизилась на 9%, достигнув показателя 18 810 рублей. Продажи, напротив, выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут РИА Новости. Похожая динамика наблюдается и в сегменте кофеварок: их цена упала на 6% – до 3 070 рублей, а количество покупок увеличилось на 10%.

Аналитики связывают эту тенденцию с удешевлением кофейного сырья в конце 2025 – начале 2026 года, что позволило продавцам предлагать более доступные цены и стимулировать спрос. При этом рост продаж также объясняется холодной погодой весной и зимой, которая традиционно увеличивает интерес к горячим напиткам и устройствам для их приготовления.