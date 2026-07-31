Нефть падает из-за движения танкеров

Цены на нефть 31 июля снизились более чем на 1%. Марка Brent торгуется около $87,7 за баррель. При этом с начала месяца Brent подорожала на 21%, прервав двухмесячное снижение, сообщает Reuters.

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Поводом для коррекции стало частичное восстановление перевозок: через Баб-эль-Мандеб за сутки прошли 25 товарных судов, а через Ормузский пролив — два танкера. По оценке ING, из Персидского залива сейчас вывозится около 13 млн баррелей нефти в сутки — примерно 65% довоенного объёма. Половина поставок проходит через Ормуз, остальные обходят его по трубопроводам.

Однако дальнейшее снижение ограничивают продолжающиеся боевые действия, дорогие страхование и фрахт, подчеркивают аналитики.