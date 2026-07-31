Годовая инфляция в еврозоне продолжает расти

Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла 2,9%, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics. В июне инфляция составляла 2,8%.

Рост в основном обусловлен скачком цен на энергоносители на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Инфляция на энергию ускорилась до 10% с 8,5% в июне. Базовое ценовое давление также усилилось. Услуги подорожали на 3,3% против 3,2% месяцем ранее, промышленные товары неэнергетического сектора — до 0,9% с 0,7%.

Продукты питания, алкоголь и табак, напротив, замедлили рост до 1,2% с 1,5%. Базовый показатель, исключающий энергию и продовольствие, вырос до 2,5% с 2,4%. Среди крупнейших экономик еврозоны инфляция ускорилась в Германии (2,8%), Франции (2,4%), Испании (3,8%) и Нидерландах (2,9%).

В Италии показатель незначительно снизился до 2,9% с 3%. Текущий уровень инфляции остается значительно выше целевого ориентира Европейского центрального банка в 2%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что инфляция в Германии выросла до самого высокого уровня за последние три месяца. Оно сослалось на данные Федерального статистического бюро ФРГ, согласно которым потребительские цены в июле выросли на 2,8 процента в годовом исчислении.