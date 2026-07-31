Спрогнозированы сроки окончания топливного кризиса в Европе

Доктор экономических наук Алексей Зубец выразил мнение, что топливный кризис в Европе может продлиться как минимум до 2029 года из-за продолжения конфликта на Ближнем Востоке.

В беседе с NEWS.ru он связал перспективы рынка с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. По мнению экономиста, отсутствие урегулирования будет поддерживать дефицит нефти и высокие цены.

Экономист добавил, что ситуация на топливном рынке затрагивает и Соединённые Штаты. Он также связал их потери с ударами ВСУ по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются американские компании.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов выразил мнение, что Украине выгодны перебои с поставками нефти в Европейский союз.