Спрогнозировано ускорение инфляции в России

Годовая инфляция в России к концу 2026 года может ускориться примерно до восьми процентов.

Такое мнение выразил директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

— По моим ощущениям, инфляция к концу года должна ускориться. Главная причина — повышения цен в коммуналке и электричестве, которые нас ожидают, — рассказал эксперт.

Зубец напомнил, что на итоговый показатель инфляции влияет динамика цен на импортные товары и российскую продукцию. Помимо этого, давление также оказывает восстановление экономической активности.

Специалист также прокомментировал ситуацию на топливном рынке. По его словам, цены на бензин не увеличились сразу, их рост прошел в умеренном темпе, а крупные сети автозаправочных станций до сих пор сохраняют стоимость топлива без серьезных изменений.

По мнению специалиста, рост инфляции практически не отразится на качестве жизни граждан, передает Радио «Комсомольская Правда».

Ранее Зубец заявил, что россияне никогда не жили лучше, чем сейчас: на это указывает покупательная способность граждан. Об этом эксперт рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».