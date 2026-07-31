ЦБ Аргентины запретят финансировать госрасходы

Центральный банк Аргентины ожидает масштабная реформа, которая запретит ему финансировать государственные расходы, сузит его мандат до защиты стоимости песо и усилит независимость руководства от политиков.

О деталях реформы президент страны Хавьер Милей рассказал в телевизионном обращении 30 июля. На следующий день законопроект поступил в нижнюю палату Конгресса.

Основные изменения

Милей назвал инициативу «самым важным комплексом структурных реформ за последние 91 год». Законопроект предусматривает, частности:

полный запрет на прямое и косвенное финансирование государственных расходов центральным банком, в том числе предоставление средств казначейству;

возвращение регулятору единственной основной задачи — сохранения стоимости песо. Сейчас, как напоминает Bloomber, у банка пять целей, включая денежную и финансовую стабильность, занятость и экономическое развитие при социальной справедливости;

изменение порядка назначения, сроков полномочий и увольнения руководителей центробанка;

необходимость получить две трети голосов в обеих палатах Конгресса для отставки главы регулятора.

Милей также допустил введение уголовной ответственности для сотрудников центробанка, способствующих денежной эмиссии для финансирования государства. Параллельно президент намерен либерализовать рынки капитала и страхования, а также ввести механизм приостановки работы правительства по американскому образцу, если бюджет несколько месяцев подряд остается дефицитным. Если Конгресс не устранит дефицит, члены кабинета и законодатели не будут получать зарплату, заявил президент.

Предложение укрепить центробанк означает заметный отход от предвыборной программы Милея. В 2023 году он обещал долларизировать аргентинскую экономику и закрыть регулятор, который называл «худшим мусором, существующим на этой Земле». Уже после вступления в должность Милей говорил, что ликвидация банка займет четыре года, однако в последнем обращении об его упразднении не упомянул.

Для чего нужна реформа

Инфляция десятилетиями оставалась одной из главных проблем аргентинской экономики. Правительства покрывали хронический бюджетный дефицит денежной эмиссией, что приводило к обесцениванию песо, валютным кризисам и новому росту цен. В 2023 году годовая инфляция достигла 211%, а на момент вступления Милея в должность в декабре того же года цены росли на 13% в месяц, отмечает Reuters.

Администрация Милея резко сократила расходы, ликвидировала бюджетный дефицит и запретила центробанку финансировать правительство президентским указом. В результате месячная инфляция снизилась до 1,9%, а по итогам 2026 года ее годовой показатель ожидается примерно на уровне 30%. Новый закон должен закрепить действующие ограничения и помешать будущим властям снова использовать печатный станок для покрытия расходов.

У реформы есть и политическая задача, пишет The Economist. В октябре 2027 года Милею предстоят перевыборы, при этом в июле рейтинг его правительства опустился до минимума за весь президентский срок. Экономика растет неравномерно, ее подъем сосредоточен преимущественно в нефтяной отрасли, формальная занятость сокращается, а прогноз роста ВВП на этот год опустился ниже 3%. Законопроект должен убедить инвесторов, что денежная и бюджетная политика Аргентины существенно не изменится даже после смены власти, отмечает издание.

Плюсы и минусы реформы

The Economist считает, что большинство предложений Милея заслуживают одобрения. Единая и понятная цель избавит центробанк от противоречивого мандата, законодательный запрет денежного финансирования укрепит бюджетную дисциплину, а защищенное от немедленного увольнения руководство сможет эффективнее сопротивляться требованиям правительства напечатать деньги.

Однако реформа не меняет порядок назначения руководителей банка и не гарантирует его реальной независимости. Угроза уголовного наказания за участие в денежной эмиссии может отпугнуть от работы в регуляторе квалифицированных экономистов. Кроме того, законопроект не ограничивает использование валютного контроля и не устанавливает прозрачного правила, определяющего реакцию центробанка на изменение инфляции, подчеркивает издание.