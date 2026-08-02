Берлин потратит на оборону более 100 миллиардов евро в этом году

Агентство Bloomberg проанализировало экономические перспективы ведущей европейской державы. По расчетам экспертов, немецкая экономика способна постепенно выбираться из затяжного кризиса, и в 2027 году рост составит 1,1 процента, а в 2028-м — уже 1,2 процента.

Драйверами возрождения названы колоссальные государственные инъекции. Ожидается, что военный бюджет превысит 100 миллиардов евро, а расходы на инфраструктуру достигнут 50 миллиардов в год.

Немалую роль играет и курс нового канцлера Фридриха Мерца на поддержку предпринимателей, включая снижение подоходного налога на 10 миллиардов евро для среднего и низшего класса.

Однако эксперты предупреждают о хрупкости этого роста.

Эскалация вокруг Ирана грозит новым скачком цен на топливо, а немецкие автопроизводители теряют рынок в Китае из-за американских тарифов и дороговизны производства.