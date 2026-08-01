Новый удар по Суэцкому каналу перекрыл нефтяной поток Саудовской Аравии

Беспилотная атака на два танкера-газовоза в египетском порту Дамиетта, расположенном в дельте Нила у Средиземного моря, вновь всколыхнула глобальный энергетический рынок. По мнению западных аналитиков, факт удара в непосредственной близости от этого стратегического коридора заставил трейдеров задуматься о том, что даже надёжный египетский маршрут, по которому сейчас идёт до пяти миллионов баррелей саудовской нефти в обход заблокированного Ормузского пролива, может оказаться под прицелом.

С начала ближневосточного конфликта Суэцкий канал и параллельный трубопровод «Сумед» оставались практически единственными безопасными воротами для саудовского экспорта в Средиземное море, поскольку хуситы и иранские союзники уже перекрыли или сделали смертельно опасными проходы через Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб, через которые ранее шла почти пятая часть мировых поставок нефти и газа. Теперь почти ни один танкер не рискует приближаться к этим узким местам.

Саудовская Аравия оперативно перенаправила основные объёмы на Красное море к своему терминалу в Янбу, но угрозы хуситов, прозвучавшие 20 июля, и последовавшие за ними атаки остановили множество судов. Теперь данные международной аналитической компании показывают, что растущий поток саудовской нефти, наряду с другими поставками, направляется на север по Красному морю в сторону Суэца и трубопровода «Сумед», объёмы прокачки по которому в июле выросли до 28,79 миллиона баррелей против 19,52 миллиона в апреле.

Однако нападение на Дамиетту, хотя и не подразумевает прямой угрозы самому каналу, как отмечают эксперты, но уже вызвало волну беспокойства среди страховщиков и судовладельцев. Как заявил международный аналитик в сфере энергетики Сол Кавоник, любой риск для прохода через Красное море, даже по более длинному средиземноморскому маршруту, ставит под удар поставки объёмом до пяти миллионов баррелей в день, которые сейчас называют ключевым обходным путём для энергоносителей с Ближнего Востока.

Спутниковые данные показали, что у якорной стоянки Порт-Саида в средиземноморской части канала скопилось около 30 судов — на десять больше, чем в начале недели, причём аналитики отмечают заметный рост числа танкеров с сырой нефтью и конденсатом, направляющихся на север после погрузки в Красном море. В это время поток на юг через Баб-эль-Мандеб сократился вдвое по сравнению с началом июля. Лишь некоторые суда, в основном китайские, имеющие разрешение хуситов, продолжают идти этим путём, всё чаще отключая навигационные транспондеры.

Несмотря на атаку, цены на нефть неожиданно упали, поскольку трейдеры сфокусировались на известиях о переговорах между Ираном и Оманом по поводу разблокировки Ормузского пролива. Однако аналитики предупреждают, что это временное затишье может быть обманчивым. Напомним, что Иран уже пригрозил прекратить весь экспорт энергоносителей из региона, пока США блокируют иранские танкеры, а хуситы объявили о блокаде всех саудовских морских перевозок, и под эту категорию могут попасть любые суда, следующие из Янбу в Средиземное море. Хуситы неоднократно демонстрировали способность доставать до зоны канала своими беспилотниками и ракетами, обстреливая Израиль.

Хотя большие расстояния дают больше шансов для перехвата, сам факт такой досягаемости уже может привести к росту страховых рисков. Как отметил глава отдела ценообразования Мартин Сеньор, страховщики могут потребовать более высокие дополнительные взносы за военные риски в Суэце в свете нападения, учитывая повышенную опасность для судоходства и энергетической инфраструктуры.

Службы морской безопасности уже пересмотрели меры защиты для судов в средиземноморских портах Египта, хотя бывший член правления администрации канала Ваэль Каддур настаивает, что сам канал круглосуточно усиленно охраняется и атака на Дамиетту не обязательно свидетельствует о непосредственной угрозе для него.

Тем не менее, даже без прямой блокады, ближневосточная нефть уже добирается до мировых рынков всё более длинными и дорогими путями. По словам Джорджа Морриса из британской аналитической компании, в июне на грузы из Янбу приходилось около 15 процентов морского импорта сырой нефти в Азию, и маршрут через Суэц вместо Баб-эль-Мандеба более чем удваивает время доставки в Северо-Восточную Азию, задерживая прибытие примерно на месяц, что создаёт серьёзные проблемы для азиатских нефтепереработчиков.

Добавляет сложностей и то, что очень крупные танкеры-перевозчики имеют слишком большую осадку для полного прохода по Суэцкому каналу, поэтому им приходится выгружать часть сырой нефти в трубопровод «Сумед», прежде чем перегружать её в Средиземном море.

Согласно данным, из Сиди-Керира было добыто 1,4 миллиона баррелей в день при историческом максимуме в 2,1 миллиона, и в ближайшие недели ожидается загрузка около 10 крупных танкеров, в основном для Азии.

По словам генерального директора компании, которая специализируется на обеспечении морской безопасности, управлении рисками и анализе угроз для судоходства, Кори Рэнслема, нападение на порт у канала не только резко повысит страховые цены, но и фундаментально изменит оценку безопасности во всём регионе.

Аналитик Мэтью Райт предупредил, что нарушение работы канала практически немедленно отразится на ценах, а инфляционное давление от более долгих рейсов и роста стоимости фрахта мгновенно ударит по потребителям.