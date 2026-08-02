Запасы газа в хранилищах Европы близки к историческому антирекорду

Нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала минимальной за последние шесть лет на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из европейских хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд куб. м. (+55% к прошлому году). В то же время закачка в ПХГ стала минимальной за два года - 9,6 млрд куб. м. Таким образом, суммарная нетто-закачка в июле оказалась на 21% ниже показателей прошлого года и на минимуме за шесть лет - лишь 8,5 млрд куб. м.

На конец июля 2026 г. ПХГ Европы были заполнены на 56,88% (на 16,31 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 68,6% годом ранее. Это наименьшее значение на эту дату за последние пять лет, и уже в ближайшие дни показатель упадет до исторического минимума. По итогам прошедшего месяца в хранилищах ЕС находилось около 62,2 млрд куб. м газа. Ранее "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

Ранее ТАСС сообщал, что Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Средние темпы восполнения запасов в ПХГ стран ЕС в июле оказались на одном из самых низких уровней за время наблюдений с 2011 года (меньше они были лишь в 2020 и 2024 году). С учетом таких показателей Европа к традиционному началу осенне-зимнего периода может заполнить свои хранилища лишь на 70-75%, что станет абсолютным минимумом для старта отопительного сезона в истории.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. К настоящему времени Европа смогла закачать в ПХГ лишь 46% необходимых объемов к предстоящей зиме или 31,5 млрд куб. м.

На темпы заполнения хранилищ в этом году сильно повлияли проигранная "битва" с Азией за свободные объемы на рынке СПГ в период ближневосточного конфликта, более высокие цены на топливо и экстремальная жара в июне и июле. В подобные летние периоды резко возрастает спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров. Газ является одним из основных источников генерации электроэнергии наряду с атомом, ветром и солнцем.

Поставки СПГ в Европу

Европа в июле сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за почти два года на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса.

В июле потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили лишь около 8,4 млрд куб. м, оказавшись на 17% ниже, чем в июне, и на 26% меньше к июлю 2025 года.

По итогам января - июля 2026 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы замедлились и составляют порядка 81,1 млрд куб. м, что уже на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.